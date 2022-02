Telekommunikation : Studie: Nutzer wechseln Smartphones zunehmend später aus

Spätestens nach zwei Jahren das nächste Top-Smartphone - das war einmal. Nutzerinnen und Nutzer halten sich beim Neukauf immer mehr zurück. Der neue Standard 5G ändert daran auch nichts - vorerst.

Der schnelle Wechsel von einem Handy zum nächsten ist einer Studie zufolge bei vielen Verbrauchern passé. Die Smartphoneanbieter könnte das in den nächsten Jahren Umsätze in dreistelliger Milliardenhöhe kosten, heißt es in der Studie des Kreditversicherers Euler Hermes. Gefährdet seien vor allem kleinere Anbieter statt der Schwergewichte wie die aktue...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.