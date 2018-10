Klassifizierung, Ursachen, Maßnahmen : Stress, Gewicht, Bluthochdruck: Gegen Rückenschmerzen kann man viel tun

Viele Menschen sehen Stress als Ursache für ihre Rückenprobleme an. Durch Stress nimmt man Schmerzen weniger wahr und bemerkt es so vorerst nicht, wenn man sich langfristig in einer ungünstigen Körperhaltung befindet. Vor allem dann, wenn man sich in Stresssituationen wenig bewegt – den Stress nicht abbaut –, kann der Schaden besonders groß sein.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass laut einer Satista-Studie Yoga mit am häufigsten als effektive Maßnahme gegen Rückenschmerzen von Betroffenen genannt wird. Yoga verhilft zu mehr Beweglichkeit und mehr Entspannung.