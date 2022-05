Entlastungstarifvertrag : Streiks an Unikliniken: Neue Verhandlungsrunden vereinbart

Im Streit um einen Entlastungstarifvertrag für die Beschäftigten an den Universitätskliniken in Nordrhein-Westfalen haben sich die Tarifparteien auf acht neue Verhandlungsrunden bis zum 14. Juni verständigt. Die am Dienstag unterbrochenen Gespräche würden am (heutigen) Freitag fortgesetzt, teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi in Düsseldorf mit.

„Wir begrüßen die mit den Arbeitgebern abgestimmte Zeitleiste der Verhandlungen. Um das Vertrauen der Beschäftigten zurückzugewinnen, sind schnelle und belastbare Verhandlungsergebnisse wichtig“, sagte die Verdi-Landesvorsitzende Gabriele Schmidt. Im Gegenzug habe die Gewerkschaft zugesichert, weitere Betten- und Stationsschließungen während der Warnst...

