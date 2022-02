Kabinettsbeschluss : Steuerhilfe für Homeoffice auch 2022 geplant

Auch wenn das Arbeiten im Homeoffice einige Beschäftige inzwischen nerven dürfte, so wird es zumindest auch 2022 wieder die Steuerlast senken. Das sieht ein Beschluss vor, den das Kabinett nun gefasst hat.

Die Bundesregierung will Arbeitnehmenden mit steuerlichen Erleichterungen besser durch die Corona-Krise helfen. In einem Kabinettsbeschluss wurde nun die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale und eine steuerfreie Pflegeprämie bis 3000 Euro festgelegt. Homeoffice-Pauschale auch für 2022 Arbeitnehmer sollen auch für dieses Jahr in der Steuererklärung ein...

