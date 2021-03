Saison des Edelgemüse : Spargelernte beginnt wieder im Zeichen der Pandemie

Der erste Spargel wird gestochen und das zum zweiten mal unter besonderen Vorzeichen: Denn auch dieses Jahr müssen sich Bauern für die Ernte wieder auf pandemische Gegebenheiten einstellen.

Weiterstadt | Viele Menschen warten Jahr für Jahr auf das edle Gemüse: In einigen Bundesländern steht der Start der Spargelsaison bevor. „Wir sind zehn Tage später dran als im letzten Jahr“, sagte Rolf Meinhardt vom Tannenhof in Weiterstadt, nach den frostigen Temperaturen in der ersten Märzhälfte. „Wir werden Ostern Spargel haben, aber nicht viel.“ Den Preis fü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.