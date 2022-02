Politik : Sieben-Tage-Inzidenz in MV steigt leicht

Die Sieben-Tage-Inzidenz der gemeldeten Corona-Neuinfektionen ist im Nordosten leicht gestiegen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) in Rostock meldete am Samstag 1287,5 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen. Am Vortag betrug der Wert bei 1250,1. Damit liegt Mecklenburg-Vorpommern weiter unter dem bundesweiten Wert, den das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstag mit 1388,0 angab - erneut ein Höchststand. Die Zahl der täglich gemeldeten Corona-Neuinfektionen lag bei 2904 und damit niedriger als am Vortag (3585).

Die nach Altersgruppen höchste Sieben-Tage-Inzidenz in Mecklenburg-Vorpommern wies das Lagus für die Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen mit 7381 aus. Für die besonders gefährdeten Menschen im Alter von 60 bis 79 Jahren wurde die Sieben-Tage-Inzidenz mit 1443 angegeben, für die über 80-Jährigen betrug sie 424. Die Übermittlung der Daten ist an Wochene...

