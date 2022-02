Politik : Sieben-Tage-Inzidenz erstmals seit mehreren Wochen gesunken

Wochenlang kannte die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Mecklenburg-Vorpommern nur eine Tendenz: nach oben. Am Donnerstag meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales erstmals wieder einen Rückgang. Zugleich überschritt aber die Hospitalisierungs-Inzidenz den Schwellenwert von 9 erstmals wieder.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sank von 1413,4 am Mittwoch auf nunmehr 1406,9 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Vor einer Woche lag der Wert bei 1211,9. In Schleswig-Holstein und Hamburg sinken die Zahlen schon seit einiger Zeit. Für ganz Deutschland meldete das Robert Koch-Institut (RKI) am Donnerstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 146...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.