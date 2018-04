Anzeige: sh:z Ratgeber Gesundheit : Mit Video: Chefarzt Dr. Martin Wurm im Interview zum Thema Schulterschmerzen

Im fünften Teil des sh:z Ratgeber Gesundheit steht das beweglichste Gelenk im Körper im Fokus: die Schulter.

von Julia Gohde, Nils Lade

06. April 2018, 10:26 Uhr

Die Schulter ist die Königin der Beweglichkeit. Kein Gelenk ist so wendig wie sie. Diese enorme Beweglichkeit macht die Schulter allerdings auch anfälliger für Verletzungen. Im Video beantwortet Dr. Martin Wurm, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfall- und Wiederherstellungschirurgie am Regio Klinikum Elmshorn, einige Leser-Fragen zum Thema Schulterschmerzen und erklärt zum Beispiel, was zu tun ist, wenn die Probleme macht.

Zum Abspielen des Videos bitte auf den grau hinterlegten Pfeil klicken.

Vorschau: Nächstes Mal geht es um den Oberschenkelhalsbruch und die Hüfte

Beim nächsten Interview, das am Samstag, den 21. April veröffentlicht wird, stehen die Themen Oberschenkelhalsbruch und Hüfte im Fokus. Wer hierzu eine Frage hat, kann diese mithilfe des folgenden Online-Formulars einsenden: