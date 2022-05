„Land der Teetrinker“ : Sechs Fakten über Tee in Ostfriesland

Ostfriesland ist als Land der Teetrinker bekannt. Aber was steckt dahinter? Teeexperte Henning Priet klärt über Mythen und Fakten des Genussmittels auf und erzählt die Geschichte der ostfriesischen Teetradition nach.

Das Thema Tee hat in Ostfriesland eine große Bedeutung. Nicht umsonst ist die Region als „Land der Teetrinker“ bekannt. Aber warum ist das so? Wir haben mit Tee-Experte Henning Priet gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bünting Teemuseum in Leer, kennt sich also gut mit der Geschichte aus. Bei dem Gespräch haben sich Tee-Fakten ergeben:...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.