Vielseitig verwendbar : Sauerampfer schmeckt roh und gedünstet

Der gerade beginnende Frühling ist die ideale Zeit des Sauerampfers. Das eher unbekannte Wildkraut lässt sich in der Küche zu ganz unterschiedlichen Gerichten nutzen.

von dpa

06. April 2018, 11:30 Uhr

Er wächst in freier Natur, manchmal gibt es ihn auch auf dem Wochenmarkt: Sauerampfer schmeckt jetzt im Frühling am besten. Denn dann sind die Blätter des Wildkrauts besonders aromatisch und nicht ganz so herb wie sonst. Darauf weist das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) hin.

Sauerampfer schmeckt roh zum Beispiel in einem gemischten Salat oder gehackt in Kräuterquark. Er lässt sich aber auch dünsten und dann zum Beispiel zum Fisch servieren. Ähnlich wie Spinat sollten Köche ihn aber nicht zu lang erhitzen - sonst fällt er in sich zusammen und färbt sich braun.