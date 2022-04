Süßwaren : Salmonellen-Fälle: Ferrero rechnet mit Einbußen an Ostern

In der vergangenen Woche muss Ferrero nach Salmonellen-Fällen in ganz Europa eine Fabrik in Belgien schließen. Dass nun Einbußen für das Frühjahrs-Geschäft erwartet würden, sei „selbstverständlich“.

Der Süßwarenkonzern Ferrero geht nach dem Salmonellen-Ausbruch in einem Werk in Belgien von einem finanziell schlechteren Frühjahr aus als sonst. „Selbstverständlich rechnen wir mit Einbußen in unserem Ostergeschäft“, teilte Ferrero Deutschland am Montagabend auf Anfrage mit. „Allerdings hat momentan die lückenlose Aufarbeitung des Sachverhalts höchst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.