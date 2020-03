Uralte Heilpraktik : Leiden mit Akupressur „wegdrücken“

Per Mausklick in Bewegung Julia Voigt Wir machen es oft ganz instinktiv, ohne es überhaupt bewusst wahrzunehmen: Brummt der Kopf, berühren wir unser Schläfen. Bei Nackenschmerzen versuchen wir mit den Händen die verspannten Stellen zu lockern. Genau da setzen uralte Heilmethoden wie die Akupressur und die Akupunktur an. Doch was ist eigentlich besser? Schulmedizin oder Alternativen? So einfach lässt sich darauf keine Antwort finden. Denn sowohl die Schulmedizin als auch alternative Heilmethoden haben ihre Daseinsberechtigung. Die beste Behandlung ist vom individuellen Einzelfall abhängig – Empfehlungen kann niemand geben. Und dann gibt es noch die Fälle, in denen eine Kombination von schulmedizinischen und alternativen Heilmethoden für den optimalen Heilungsverlauf sorgt. In solchen Fällen ergänzen sich Therapien häufig, sodass der Patient den maximalen Nutzen daraus ziehen kann. Auch spielt die eigene Einstellung eine große Rolle. Denn wie heißt es so treffend? „Der Glaube versetzt Berge“.