Beilage Rundum Vital : Abnehmen für zwischendurch: Kalorien sparen leicht gemacht

Warum essen wir obwohl wir noch satt sind? Ein Interview mit Ernährungsexpertin Petra Schulze-Lohmann.

Jeder, der schon einmal eine Diät gemacht hat, kann ein Lied davon singen: Erst hungert man sich die Pfunde mühselig ab und schwups klammern sich neue an Hüfte & Co. fest. Wer dauerhaft schlank bleiben will, kommt nicht an einem langfristig gesunden Lebe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.