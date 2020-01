Hochansteckende Erreger : Rotavirus in Schleswig-Holstein: So viele Fälle gab es im letzten Jahr

In Nordfriesland wurden 2019 im Durchschnitt die meisten Fälle pro 100.000 Einwohner gemeldet. Mehr Erkankungen als 2018.

23. Januar 2020, 00:00 Uhr

Im vergangenen Jahr wurden 1.144 Rotavirus-Infektionen in Schleswig-Holstein beim Robert Koch-Institut gemeldet. Damit ist die Anzahl im Vergleich zum Vorjahr um fast 50 Prozent gestiegen – 2018 waren es nur 769 gemeldete Fälle. Die meisten Erkrankungsfälle meldete dabei Nordfriesland: 2019 wurden hier 105 Betroffene auf 100.000 Einwohner gezählt. Im Vergleich dazu waren es im Kreis Dithmarschen gerade einmal 15 Fälle. Besonders für Babys ist der Rotavirus nicht ungefährlich.

Rotavirus: Das sind die Symptome

Rotaviren verursachen Durchfall, Erbrechen und Fieber. Das kann vor allem für Säuglinge und Kleinkinder gefährlich werden, weil sie sehr schnell viel Flüssigkeit verlieren. Dr. Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der Barmer in Schleswig-Holstein

Rotaviren sind hochansteckend und zugleich besonders widerstandsfähig. Die Krankheitserreger können außerhalb des Körpers mehrere Tage überlegen. Damit die Krankheit ausgelöst werden kann, genügen bereits wenige Viruspartikel.

Rotavirus: Händewaschen ist Pflicht

Besonders wichtig ist das Händewaschen, um dem Rotavirus keine Chance zu lassen, denn Personen, die mit Rotaviren infiziert sind, scheiden die Krankheitserreger ca. eine Woche lang aus. So haben diese leichtes Spiel, über die Toilette oder Windeln an die Hände und von dort aus an Türgriffe, Kleidung, Spielzeug, usw. zu gelangen. „Das setzt eine lehrbuchhafte Ansteckungsspirale in Gang“, warnt Hillebrandt.

Im Gegensatz zu Babys verläuft die Erkrankung bei Erwachsenen sowie größeren Kindern milder. Grund dafür ist, dass ihr Immunsystem bereits trainiert ist. Bei Säuglingen und Kleinkindern hingegen ist Vorsicht geboten: Gut 50 Prozent der Erkrankten muss durchschnittlich für die Behandlung ins Krankenhaus.

