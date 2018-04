Deftiges Schmorgericht : Rezept für Ossobuco mit Gremolata

Lust auf etwas Deftiges? Die Food-Bloggerin Doreen Hassek hat ein Rezept für Ossobuco zusammengestellt. Für die Zubereitung dieses Klassikers der Mailänder Küche sollte man sich etwas Zeit nehmen.

von dpa

04. April 2018, 04:44 Uhr

Heute steht das Gegenteil von Fast Food auf dem Speiseplan. Nichts gegen Currywurst und Co. Aber diesmal gibt es Slow Food. Schon mal was von Ossobuco gehört? Nein? Na, so kompliziert, wie der Name klingt, ist die Zubereitung nicht.

Kategorie: Hauptgericht

Zutaten für 4 Personen:

200 g Zwiebeln,

200 g Staudensellerie,

4 EL Mehl,

4 Kalbshaxenscheiben ca. 330 g je Stück,

3 EL Öl, Salz und Pfeffer,

30 g Butterschmalz,

200 ml trockenen Weißwein,

300 ml Rinderfond,

1 Knoblauchzehe,

4 Stiele glatte Petersilie,

Abrieb einer Bio-Zitrone

Zubereitung:

1. Zwiebel und Sellerie putzen und in feine Würfel schneiden.

2. Die Kalbshaxenscheiben in Mehl wenden. Öl in einem Bräter erhitzen und das Fleisch darin von beiden Seiten goldbraun anbraten. Salzen und pfeffern, raus nehmen und zur Seite stellen.

3. Das Butterschmalz in dem Bräter erhitzen und die Zwiebeln und den Sellerie darin anschwitzen. Mit Wein ablöschen, Fond angießen, das Fleisch wieder dazugeben und zugedeckt 1 1/2 Stunden schmoren lassen. Einmal zwischendurch wenden.

4. Für die Gremolata den Knoblauch fein würfeln, die Petersilie hacken und alles mit dem Zitronenabrieb vermischen.

5. Das Fleisch mit einer Beilage der Wahl anrichten und mit der Gremolata bestreut servieren.