35.000 Betroffene in SH : Reizdarm-Syndrom: Erfahrung ist die beste Therapie

Das Reizdarm-Syndrom ist eine der häufigsten funktionellen Magen-Darm-Erkrankungen - doch viele wissen nicht, dass hinter den Alltagsbeschwerden mehr steckt.

von Karen Bartel

29. April 2018, 04:12 Uhr

Die Ausprägung und Stärke der Symptome sind bei jedem anders: Laut der Barmer Krankenkasse sind in Deutschland etwa 14 Prozent der Frauen und neun Prozent der Männer vom Reizdarm-Syndrom betroffen, meist im Alter zwischen 35 und 50 Jahren. In Schleswig-Holstein befanden sich 2016 rund 35.000 Betroffene in Behandlung. Dabei ist laut Krankenkassendaten die Betroffenenrate zwischen 2014 und 2016 um fast zehn Prozent angestiegen. Typische Beschwerden, die auch in leichter Form auftreten können, sind Bauchschmerzen, Blähungen und dauerhafte Veränderungen im Stuhlgang.

Meist wird erst ärztlicher Rat gesucht, wenn die Beschwerden Auswirkungen auf das alltägliche Leben haben und dieses einschränken. Dr. Bernd Hillebrandt, Landesgeschäftsführer der Barmer Krankenkasse für Schleswig-Holstein, kennt die Not der Patienten: „Spaziergänge, Einladungen oder selbst der Weg zur Arbeit werden von der Angst vor plötzlich einsetzenden Verdauungsproblemen überschattet. Entsprechend groß ist auch das Schamgefühl bei den Betroffenen.“

Vielzahl an Ursachen und keine Standardtherapie

Die Verdauungsprobleme entstehen oft aufgrund einer gestörten Transportfunktion des Dickdarms. Diese kann unterschiedliche Ursachen haben: Entzündungen der Darmwand, überempfindliche Darmnerven, Störungen der Darmmuskulatur oder gar erbliche Veranlagungen. Auslösende Faktoren des Reizdarm-Syndroms sind meist Stress und psychische Belastungen. Das bedeutet wiederrum, dass eine Behandlung mit der Umstellung der Lebensgewohnheiten einhergehen muss.

„Manchmal helfen schon kleine Veränderungen, zum Beispiel mehrere kleine Mahlzeiten anstelle weniger größerer oder mehr Bewegung, um den Darm auf Touren zu bringen. Zur Linderung der Beschwerden hilft aber nicht jedem das Gleiche. Herauszufinden, was individuell das Beste ist, erfordert von den Betroffenen vor allem Geduld. Viele haben dann irgendwann Erfahrungswerte dazu, was ihnen gut tut und was nicht“, so Hillebrandt. Den Patienten können zudem verschiedene Entspannungstechniken dabei helfen, ausgeglichener zu leben. Auch hier heißt die Devise: Ausprobieren und herausfinden, was am besten hilft.

(Mit Material von Barmer)