Barfuß laufen : Raus aus den Schuhen: Was den Füßen guttut

Unsere Füße tragen uns täglich durchs Leben, bekommen in aller Regel aber wenig Aufmerksamkeit. Dabei kann man den Füßen schon mit kleinen Maßnahmen Gutes tun.

19 Muskeln, 28 Knochen und 33 Gelenke: Damit tragen uns unsere Füße durch den Tag - meist verpackt in Schuhen. Doch das ist für die Füße gar nicht so gut. Laut Sportwissenschaftler Ingo Froböse nehmen Schuhe der Fußmuskulatur Arbeit ab, die sie eigentlich braucht, um trainiert und stark zu bleiben. Sein Rat: Öfter barfuß laufen - ob am Strand, auf der...

