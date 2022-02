Düsseldorf : Prozess gegen Rollstuhlfahrerin vertagt: Krankmeldung

Der Prozess gegen eine Rollstuhlfahrerin, die bei einer Corona-Demonstration Polizisten angegriffen haben soll, ist in Düsseldorf vertagt worden. „Die Betroffene hat sich eine Viertelstunde vor Verhandlungsbeginn krank gemeldet und ein ärztliches Attest vorgelegt“, sagte der zuständige Amtsrichter am heutigen Mittwoch. Ein neuer Termin stehe noch nicht fest, teilte er den acht wartenden Zeugen mit.

Am Rande einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen soll sich die 47-Jährige aus Nideggen in der Eifel am 18. November 2020 in Düsseldorf gegen die Überprüfung ihrer Personalien gewehrt, Polizisten geschlagen, mit dem elektrischen Rollstuhl angefahren und die Beamten massiv beleidigt haben. Laut Anklage hatten die Polizisten die Rollstuhlfahrerin w...

