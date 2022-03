Verbraucherpreise : Preissprung im Februar: Erste Schätzung zur Inflation

Seit Monaten verharrt die Teuerung in Deutschland auf hohem Niveau. Der Krieg in der Ukraine lässt in Sachen Preisentwicklung nichts Gutes erwarten.

Die Inflation hält sich hartnäckiger als erwartet - und nun könnte der Krieg in der Ukraine für den nächsten Preisschub sorgen. Die Inflation hat in Deutschland nun wieder die Marke von fünf Prozent überschritten. Die Verbraucherpreise stiegen gegenüber Februar 2021 angeheizt von hohen Energiepreisen um 5,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt in ei...

