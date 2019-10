Anzeige: Förde-Küchen : Persönlichkeitstest: Gourmet oder Tiefkühlwaren-Fan – welcher Kochtyp sind Sie?

Die einen kochen jeden Tag, die anderen machen einen großen Bogen um Topf und Pfanne. Haben Sie das Potenzial zum Starkoch? Finden Sie es heraus in acht Fragen.

Avatar_shz von shz.de

02. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Flensburg/ Siek/ Schwentinental | Ob alleine oder mit Freunden, für das eigene leibliche Wohl oder den Partner und die Familie: Kochen ist mehr als das Zusammenmixen von Zutaten. 57 von 100 Deutschen geben an, regelmäßig oder gelegentlich zu kochen. „Die Zeit in der Küche, die man für das Schnippeln von Zwiebeln, Karotten, Paprika oder zum Anbraten eines guten Steaks aufwendet, bedeutet für Koch-Fans eine Auszeit vom Alltag sowie schöne Stunden mit den Liebsten“, weiß Lars Kania, Geschäftsführer und Inhaber von Förde-Küchen.

Wer im Alltag nur wenig Zeit hat, greift hingegen vielleicht lieber ins Tiefkühlfach und hat außer Salz und Pfeffer kaum Gewürze im Haus. Wie steht es um Ihre Kochkünste? Sind Sie ein großer Held am Herd, oder verstecken Sie sich lieber hinter den Verpackungen vom Lieferservice? Welcher Kochtyp sind Sie?

Selbst der größte Kochfan kann wohl auf eine „Zutat“ verzichten, die bei jedem Gericht zwangsläufig mit anfällt: das Abwaschen. Wer Teller, Gläser und Töpfe lieber von der Maschine spülen lässt anstatt selbst zur Bürste zu greifen, kann vom Monats-Angebot von Förde-Küchen profitieren: Im Oktober 2019 gibt es bei Förde-Küchen einen Geschirrspüler von Miele im Wert von 1.089 € geschenkt. Außerdem gibt es beim Kauf einer frei geplanten Küche bis zu 4.000 € Sofort-Prämie. Das Angebot gilt für Neuaufträge einer frei geplanten Küche. Ausgenommen ist reduzierte Ware. Die Kombination mit anderen Rabatten, Preisvorteilen oder Aktionen ist nicht möglich.

Der folgende Persönlichkeitstest gibt Auskunft darüber, ob in einem ein Sterne-Koch schlummert oder Sie über ein größeres Tiefkühlfach nachdenken sollten. Welches Ergebnis auch immer dabei herauskommt: Die passende Küche mit individueller Ausstattung gibt es bei Förde-Küchen in Flensburg, Siek und Schwentinental. Ob auch für Ihren Geschmack etwas dabei ist, erfahren Sie in einem persönlichen Beratungstermin, der hier vereinbart werden kann.

Hier geht's zum Persönlichkeitstest „Welcher Kochtyp sind Sie?“

Weiterlesen: Darauf sollte man beim Küchenkauf achten: Insider-Tipps vom Profi (Anzeige).

Weiterlesen: Making-of: Von „Eiche Rustikal“ zur modernen Traumküche von Förde-Küchen (Anzeige).

Kontakt: Förde-Küchen