Weißer Tortenzauber : Pavlova: Erdbeeren und Baiser tanzen auf der Zunge

Wollte man Ballett als Torte darstellen - das Ergebnis wäre die Pavlova. Die süße Spezialität aus Baiser, Sahne und Frucht erinnert an Ballettröckchen und hat in der Erdbeerzeit ihren großen Auftritt.

Berlin | Wenn sie auf der Desserttafel steht, zieht sie die Aufmerksamkeit auf sich: die Pavlova. Die Torte ist komplett weiß, was nur zum Teil an der Sahne liegt. „Bei der Pavlova steht Baiser absolut im Mittelpunkt - das ist so bei keinem anderen Dessert der Fall“, so der Konditormeister Michael Meyer (lapati.eu). Der gebackene Eischnee wird mit Sahne-Cre...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.