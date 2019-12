Anzeige: Pavel Hörgeräte : Von wegen Vergesslichkeit: Darum schalten viele Menschen ihr Hörgerät nicht ein

Pavel Hörgeräte hat die neueste Technik zum Anpassen von Hörgeräten nach Schleswig-Holstein geholt: Natural Fitting. Das Verfahren ist für Menschen konzipiert, deren Hörgerät nicht optimal angepasst ist.

von Julia Gohde

06. Dezember 2019, 16:37 Uhr

Viele Menschen, die ein Hörgerät besitzen, lassen dieses nur allzu gern ausgeschaltet in der Schublade liegen, anstatt es einzusetzen. Warum? Ganz einfach: Sie empfinden es als störend. Anstatt besser zu hören, wird ein Raum voller lauter Menschen durch das Hörgerät zum Stressfaktor. Denn ist ein Hörgerät nicht richtig eingestellt, entwickeln sich Hintergrundgeräusche häufig zu einem kaum ertragbaren Lärm und Gesprächspartner klingen so, als würden sie durch eine Blechdose sprechen. Wenn ein Hörgerät nicht richtig passt, kommt bei seinen Trägern häufig das Gefühl auf: Ohne Hörgerät war es besser.

Hören und Verstehen sind zwei verschiedene Dinge. Nur weil man mit einem Hörgerät lauter hören kann, bedeutet das nicht automatisch, dass sich auch das Verstehen verbessert. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Die Experten von Pavel Hörgeräte, die in ganz Schleswig-Holstein Filialen haben, bieten ihren Kunden darum seit Anfang 2019 ein besonderes Verfahren an, mit dem ein Hörgerät optimal angepasst werden kann – und zwar individueller und präziser als die meisten Standard-Messverfahren, die im Markt üblich sind. Mit dem patentierten Verfahren „Natural Fitting“ werden Hörgeräte in ihrem Klang und in der Lautstärke auf das individuelle Hörvermögen jedes einzelnen Menschen eingestellt. Denn Hörprobleme kann man nicht mit vorgefertigten Standards lösen. Wichtig ist stattdessen, dass die subjektiven Wahrnehmungen jedes einzelnen Menschen bei der Anpassung des Hörgeräts berücksichtigt werden.

Mit Natural Fitting haben wir tatsächlich eine besonders hohe Erfolgsquote. Viele unserer Kunden sagen, sie hören damit so gut wie noch nie. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Natural Fitting ist ein neuartiges Verfahren zum Anpassen von Hörgeräten, das es dem Hörakustiker ermöglicht, den Klang und die Lautstärke von Hörsystemen möglichst realitätsgetreu auf das persönliche Hörvermögen des Kunden einzustellen. Entscheidend dabei ist, dass den subjektiven Empfindungen des Kunden Rechnung getragen wird. Der Kunde wird bei der optimalen Anpassung seines Hörgeräts direkt mit eingebunden.

Das Besondere ist: Wer Natural Fitting nutzen möchte, braucht dafür nicht unbedingt ein neues Hörgerät. Das Verfahren kann auch dann angewendet werden, wenn man bereits ein Hörgerät hat, mit diesem aber unzufrieden ist, weil es nicht richtig eingestellt ist.

So funktioniert das Natural Fitting bei Pavel Hörgeräte

Bei Natural Fitting wird mit speziell entwickelten Testsignalen gearbeitet, die fast das gesamte Spektrum des menschlichen Hörens abdecken. Es wird genau analysiert, was der jeweilige Mensch als laut bzw. intensiv empfindet und was als eher leise. Am Ende wird so ganz individuell entschieden, welche Frequenz- und Dynamikbereiche wie stark durch das Hörgerät verstärkt werden. So wird sichergestellt, dass alle Frequenzbereiche als gleichlaut wahrgenommen werden – so wie es bei Menschen ohne Hörprobleme ist.

Mit Natural Fitting erreichen wir so für unsere Kunden einen natürlichen Klang trotz Hörgerät. Störende Nebengeräusche werden gleichzeitig minimiert. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Wer Probleme mit seinem Hörgerät hat und das Messverfahren einmal ausprobieren möchte, kann bei Pavel Hörgeräte einen Termin vereinbaren. Pavel Hörgeräte bietet Natural Fitting für alle Kunden an – unabhängig davon, ob sie bereits ein Hörgerät besitzen oder sich für eine Anschaffung interessieren.

Jetzt gratis zum Hörtest bei Pavel anmelden

Wer das Angebot von Pavel Hörgeräte in Anspruch nehmen möchte, kann jetzt ganz einfach einen Termin vereinbaren. Dabei kann zwischen acht Standorten in ganz Schleswig-Holstein gewählt werden. Wer möchte, kann sogar ein Hörgerät kostenlos probetragen.

Weiterlesen: Natural Fitting – Das steckt hinter der neusten Hörgeräte-Technologie (Anzeige)

Hier geht es zur Webseite von Pavel-Hörgeräte

Hier geht es zur Terminvereinbarung: