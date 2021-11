Anzeige: Pavel Hörgeräte : Radiomoderator Carsten Köthe wirbt für besseres Hören

Der Radiomoderator möchte Menschen mit Hörproblemen ermutigen ebenfalls zum Hörakustiker zu gehen.

von Julia Gohde

03. November 2021, 00:00 Uhr

„Das ganze Land konnte mich hören, aber ich manchmal das Land nicht. Insofern war der Schritt zu Hörgeräten gar nicht so weit“, erinnert sich Carsten Köthe. Der bekannte Radiomoderator trägt seit gut zehn Jahren in beiden Ohren Hörlösungen. Was für ihn heute selbstverständlich ist, fiel ihm früher deutlich schwerer. Carsten Köthe gibt zu, sich viel zu lang vor dem Besuch beim Akustiker gedrückt zu haben. Dass er sich doch beraten lassen hat, war ein Weihnachtgeschenk an seine Frau – damit er sie wieder besser verstehen kann. Nun ermutigt Carsten Köthe auch andere, sich ihre Lebensqualität mit Hörgeräten zurückzuholen. Er ist das Gesicht der aktuellen Werbekampagne von Pavel Hörgeräte. Das Fachgeschäft ist mit 13 Filialen zwischen Flensburg und Hamburg sowie 20 weiteren Niederlassungen im ganzen Land vertreten.

Das Kampagnen-Video mit Carsten Köthe in der Hauptrolle

„Ich schenke dir zu Weihnachten, dass ich dich künftig besser verstehen kann, habe ich zu meiner Frau gesagt. Und sie fand das total super und total süß und total sexy", verrät Carsten Köthe. Er gehört zu den vielen Menschen, die schon länger wussten, dass mit ihrem Gehör etwas nicht stimmt, aber es nicht über sich bringen konnten zum Hörakustiker zu gehen. Im Nachhinein bereut der Hörfunkmoderator seine jahrelange Zurückhaltung – auch wenn die schlechtere Hörleistung den ein oder anderen Vorteil mit sich brachte, erzählt Carsten Köthe mit einem Augenzwinkern: „Ich kriege mit den Hörgeräten tatsächlich alles mit, auch wenn Frau mich bittet, den Müll herauszubringen. Da konnte ich vorher jahrelang sagen: Schatz, das habe ich nicht gehört", lacht das sympathische Nordlicht.

Das erste Mal mit Hörgeräten war aufregend und spannend. Carsten Köthe, Radiomoderator und Träger von Hörgeräten

An den Tag, an dem Carsten Köthe erstmals die kleinen Helfer in seinen Ohren trug, erinnert er sich noch gut – und an den Vorher-Nachher-Effekt, als er plötzlich seine Umwelt wieder tadellos hören konnte: „Das erste Mal mit Hörgeräten war aufregend und spannend. Im Laden selber ist alles noch relativ normal. Aber dann gehst du zur Tür heraus und plötzlich prasseln Geräusche wie Vogelzwitschern in völlig anderer Form auf dich nieder. Das war der größte Aha-Effekt, an den ich mich erinnern kann.“

Die Beratung im Fachgeschäft ist kostenlos. Hier wird zunächst der Status Quo analysiert. Wie gut funktioniert das Gehör zurzeit? Sind es eher die hohen Töne, die nicht mehr wahrgenommen werden oder die tiefen? Die Auswahl an Hörgeräten ist riesengroß. Pavel Hörgeräte arbeitet herstellerunabhängig, das heißt, der Kunde kann alle Marken der namhaften Hersteller ausprobieren.

Für jedes Ohr gibt es das passende Hörgerät

„Die meisten Patienten testen durchschnittlich drei Hörgeräte, bis sie ihr Modell gefunden haben“, weiß Daniel Maier von Pavel Hörgeräte. Sie unterscheiden sich zum Beispiel in ihrer Größe, Passform und Farbe, aber auch in ihren Funktionen. „Es wird in der Beratung immer auf die individuellen Bedürfnisse der Kunde eingegangen. Die Anforderungen an die Geräte sind von Person zu Person verschieden“, weiß Daniel Maier. Pro Gerät sollte man etwa eine Woche für das Probetragen einplanen, ehe man sich entscheidet.

Carsten Köthe hat sich bei Pavel Hörgeräte das Modell Signia Active Pro ausgesucht. Er kann damit nicht nur besser hören, sondern nutzt auch die vielen weiteren technischen Vorteile des Geräts. Zum Beispiel überträgt er Töne, die von seinem Smartphone ausgehen, mit Bluetooth direkt in sein Ohr. Wenn der Hörfunkmoderator also Musik hört oder abends auf dem Sofa seinen Spanisch-Sprachkurs absolviert, kann er das tun, ohne seine Frau beim Fernsehen zu stören.

Signia

Der Grund für Carsten Köthes Hörschwäche ist erblich bedingt. Auch ein Hörsturz, ein lautes Umfeld bei der Arbeit oder Stress gehören zu den typischen Auslösern. Daniel Maier von Pavel Hörgeräte rät Betroffenen, sich rechtzeitig Hilfe zu suchen: „Mit steigenden Lebensjahren verschlimmert sich die Altersschwerhörigkeit. Wenn man diese aber früh behandelt und ein Hörgerät trägt, verlangsamt sich dieser Prozess.“ Und auch Carsten Köthe möchte die Schleswig-Holsteiner mobilisieren, ihr Hör-Glück in die Hand zu nehmen: „Einfach reingehen und ausprobieren! Dafür braucht man nicht zu cool sein“, empfiehlt der Moderator alle denjenigen, die noch zögern.

Wer sich für das Thema Hörgeräte interessiert, kann bei Pavel Hörgeräte einen Hörtest machen sowie verschiedene Modelle kostenlos testen. Ein Termin an einem der 13 Standorte von Pavel Hörgeräte zwischen Flensburg und Hamburg kann auf der Webseite von Pavel Hörgeräte vereinbart werden.

Weiterlesen: Selbst Träger von Hörgeräten: Radiomoderator Carsten Köthe wird Gesicht von Werbekampagne (Anzeige)