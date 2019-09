Anzeige mit Gewinnspiel : Pavel Hörgeräte: Termin für kostenlosen Hörtest vereinbaren und attraktive Preise gewinnen

Jetzt online oder telefonisch einen Termin vereinbaren und mit etwas Glück einen Bluetooth-Lautsprecher, Essensgutschein oder eine exklusive Tasse gewinnen.

24. September 2019, 00:01 Uhr

Am Anfang bemerken es die wenigsten, dass etwas nicht stimmt, denn Hörprobleme entwickeln sich schleichend. Es sind einzelne Beobachtungen, die schließlich den entscheidenden Hinweis geben: Man kann bei Familienfeiern und Geburtstagen im Freundeskreis Gespräche nicht mehr so gut verstehen, schaltet den Fernseher lauter als früher oder empfindet Hintergrundgeräusche als besonders störend. All dies sind Symptome für eine langsam nachlassende Hörleistung.

Schlechtes Hören ist keine Kleinigkeit, sondern bedeutet Nachteile in der Kommunikation mit anderen sowie beim eigenen Sicherheitsgefühl. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Etwa jeder achte Mensch in Deutschland lebt mit einer Hörschädigung. Die meisten von ihnen haben eine geringe oder mittlere Hörschwäche, die einfach mit einem Hörgerät wieder ausgeglichen werden kann. Das Problem jedoch ist, dass viele erst spät realisieren, dass ihre Hörleistung vermindert ist. Oder: Diejenigen, die zwar ahnen, dass sie nicht mehr perfekt hören, zögern sehr lange damit, einen Hörtest zu machen, weil sie denken „Es geht ja noch“.

Das Team von Pavel Hörgeräte kennt diese Bedenken - und nimmt den Betroffenen ihre Angst. Die Hörakustiker nehmen sich viel Zeit, um alle Fragen zum sensiblen Sinnesorgan zu beantworten und genau zu erklären, welche Möglichkeiten es gibt, um die Hörleistung mit der Hilfe neuester Technik wieder zu stärken. Auf Basis eines Hörtests wird eine Hörananlyse erstellt, die bei der Wahl des passendes Hörgeräts hilft.

Gewinnspiel: Zum Hörtest bei Pavel Hörgeräte anmelden und attraktive Preise gewinnen

Derzeit belohnt Pavel Schleswig-Holsteiner, die sich für einen kostenlosen Hörtest an einem der acht Standorte im Bundesland anmelden: Unter allen Menschen, die online (mit dem unten stehenden Formular) oder telefonisch einen Termin für einen kostenlosen Hörtest vereinbaren werden, verlost Pavel Hörgeräte attraktive Preise.

1. Platz: Ear Base Bluetooth-Lautsprecher (1x) im Wert von 99 Euro 2. Platz: Essensgutschein in Höhe von 50,00 Euro 3. bis 5. Platz: Je ein Ear Cup (Tasse) in schwarz oder weiß



Wer gewinnt, entscheidet das Los. Die Gewinne können direkt nach dem kostenlosen Hörtest in einer der Filialen von Pavel Hörgeräte mitgenommen werden. Bitte geben Sie am Telefon oder im Formular an, welchen der Preise Sie gewinnen möchten.

Alle Standorte von Pavel Hörgeräte auf einen Blick

Kiel Am Germaniahafen 4

24143 Kiel

Tel.: 0431 237 60890 Kiel (Nähe Dreiecksplatz) Brunswiker Str. 53

24103 Kiel

Tel.: 0431 5539 56 Flensburg Langberger Weg 4 / im Citti-Park

24941 Flensburg

Tel.: 0461 168 2268 Handewitt Wiesharder Markt 5

24983 Handewitt

Tel.: 04608 972 730 Schleswig Plessenstr. 30

24837 Schleswig

Tel.: 04621 9514 830 Rendsburg Wallstr. 40-44

24768 Rendsburg

Tel.: 04331 438 2398 Trappenkamp Am Markt 18

24610 Trappenkamp

Tel.: 04323 804 8068 Heiligenhafen Markt 16

23774 Heiligenhafen

Tel.: 04362 50 28 64

