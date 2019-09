Anzeige : Nachhaltigkeit im Betrieb: So agiert das Familienunternehmen Pavel Hörgeräte

Weniger Müll, mehr Energieeffizienz: Pavel Hörgeräte setzt auf Umweltbewusstsein und intelligente Technik.

01. Oktober 2019, 00:01 Uhr

Der Trend zum bewussteren Umgang mit Plastik, zur Reduktion von Verpackungsmüll und zum Recycling von Wertstoffen ist schon in vielen Haushalten in Schleswig-Holstein angekommen. Doch nicht nur im Privaten, auch auf geschäftlicher Ebene schreiben sich immer mehr Unternehmen die Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Ressourceneffizienz auf die Fahne. Auch das mittelständische Unternehmen Pavel Hörgeräte will mit gutem Beispiel vorangehen:

Gerade als Familienunternehmen sind wir von Pavel Hörgeräte uns bewusst, welche Verantwortung wir für die Generationen nach uns tragen. Aaron Malkus, Pavel Hörgeräte

Hörgeräte und Umweltbewusstsein – wie passt das zusammen? Auch wenn sich Hörgeräte dadurch auszeichnen, besonders klein und unaufällig zu sein, kann auch bei solch kleinen Geräten der eine oder andere große Sprung gemacht werden – wenn man konsequent ist.

„Schon seit Jahren unterstützen wir das Recycling von Batterien, indem unsere Kunden leere Batterien jederzeit in unseren Filialen abgeben können“, erklärt Daniel Maier von Pavel Hörgeräte. „Außerdem achten wir auf größere Verpackungseinheiten und stellen zum Beispiel die Batterie-Verpackungen von 6er- auf 8er-Verpackungen um, um den anfallen Verpackungsmüll zu reduzieren“, so Maier weiter. In allen Filialen von Pavel Hörgeräte sind zudem energiesparende Geräte und Lampen installiert – eine Maßnahme, auf die das Familienunternehmen Wert legt.

Damit die Bemühungen von Pavel Hörgeräte greifen können, ist natürlich auch die Akzeptanz und Aufgeschlossenheit der Kunden notwendig. Auch hier beobachten die Verantwortlichen des Fachgeschäfts zunehmende Offenheit für den bewussteren Umgang mit Ressourcen, was letzten Endes auch einen Einfluss hat auf die Produkte, die Pavel Hörgeräte anbietet:

Unsere Kunden schätzen, dass wir Ihnen auch Hörgeräte mit Akkus anbieten. Diese ersetzen das ständige Wechseln von Batterien. Beim täglichen Tragen können die Akkus je nach Modell mindestens drei bis fünf Tage bis hin zu drei Wochen halten. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Ein weiterer Vorteil: Viele Akkus können über Nacht geladen werden. Das umständliche Wechseln der Batterien entfällt. Wer Interesse hat und sich unverbindlich zum Thema Hörgeräte informieren möchte, kann ganz einfach einen Termin bei Pavel Hörgeräte, die in ganz Schleswig-Holstein Filialen haben, vereinbaren.

Außerdem bietet Pavel Hörgeräte derzeit kostenlose Hörtests an – zurzeit sogar in Kombination mit einem Gewinnspiel: Wer sich für einen kostenlosen Hörtest an einem der Standorte anmeldet, sichert sich die Chance auf einen von vier Gewinnen:

1. Platz: Ear Base Bluetooth-Lautsprecher (1x) im Wert von 99 Euro 2. Platz: Essensgutschein in Höhe von 50,00 Euro 3. & 4. Platz: Je ein Ear Cup (Tasse) in schwarz oder weiß



Wer gewinnt, entscheidet das Los. Die Gewinne können direkt nach dem kostenlosen Hörtest in einer der Filialen von Pavel Hörgeräte mitgenommen werden. Bitte geben Sie am Telefon oder im Formular an, welchen der Preise Sie gewinnen möchten. Die Gewinnspielteilnahme ist vom 24. September 2019 ab 8 Uhr bis 6. Oktober 2019, 23:59 Uhr möglich.

Alle Standorte von Pavel Hörgeräte auf einen Blick

Kiel Am Germaniahafen 4

24143 Kiel

Tel.: 0431 237 60890 Kiel (Nähe Dreiecksplatz) Brunswiker Str. 53

24103 Kiel

Tel.: 0431 5539 56 Flensburg Langberger Weg 4 / im Citti-Park

24941 Flensburg

Tel.: 0461 168 2268 Handewitt Wiesharder Markt 5

24983 Handewitt

Tel.: 04608 972 730 Schleswig Plessenstr. 30

24837 Schleswig

Tel.: 04621 9514 830 Rendsburg Wallstr. 40-44

24768 Rendsburg

Tel.: 04331 438 2398 Trappenkamp Am Markt 18

24610 Trappenkamp

Tel.: 04323 804 8068 Heiligenhafen Markt 16

23774 Heiligenhafen

Tel.: 04362 50 28 64

