Anzeige : Jetzt anmelden: kostenloser Hörtest und Hörgeräte ausprobieren bei Pavel

An seinen acht Standorten in ganz Schleswig-Holstein bietet das Fachgeschäft Pavel Hörgeräte gratis Hörtests für jede Altersgruppe an.

01. September 2019, 00:01 Uhr

Wie wichtig ein gutes Gehör im Alltag ist, merkt man meistens erst dann, wenn etwas nicht stimmt. Beispielsweise wenn die Ohren nach einem lauten Konzert am nächsten Tag „klingeln“, man ständig als einzige Person „Wie bitte?“ fragen muss, weil man etwas akustisch nicht verstanden hat, oder schlicht das Gehör im Alter nachlässt. Schlechtes Hören belastet - und das jeden Tag.

Gutes Hören bedeutet Lebensqualität und Sicherheit. Denn nur wer gut hört, der bemerkt auch, was in seiner Umgebung passiert. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Der Hörsinn ist einer der zentralen Wegweiser, auf die der Mensch angewiesen ist. Er dient dem Verstehen, der Kommunikation, der Orientierung und gibt ein sicheres Gefühl im Alltag, beispielsweise im Straßenverkehr. Nicht zuletzt ist das Hören wichtig für die Selbstwahrnehmung, etwa beim Erkennen der eigenen Stimme.

Doch was, wenn der Hörsinn gestört ist? Ganz einfach: Dann muss das Gehör getestet werden. Brauche ich etwa ein Hörgerät? Eine sichere Antwort kann nur der Facharzt geben. Doch auch Pavel Hörgeräte bietet den Menschen im Norden einen ersten Diagnose-Service direkt im Haus an. Das Fachpersonal von Pavel analysiert erste Beobachtungen und berät professionell und unverbindlich.

Jetzt gratis zum Hörtest bei Pavel anmelden

Wer das Angebot von Pavel Hörgeräte in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Hörtest machen möchte, kann jetzt ganz einfach einen Termin vereinbaren. Dabei kann zwischen acht Standorten in ganz Schleswig-Holstein gewählt werden, um Anfahrtswege kurz zu halten. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, kann dafür einfach das unten stehende Formular ausfüllen (s. Ende des Artikels.)

Direkt vor Ort kann man sich auf Wunsch außerdem bei den Fachkräften von Pavel über die neuesten Hörgeräte-Technologien informieren. Denn mittlerweile gibt es viele kleine Helfer, die es ermöglichen, ein Hörgerät ganz individuell auf den Träger einzustellen. Pavel bietet an dieser Stelle einen besonderen Service: Wer möchte, kann sogar ein Hörgerät kostenlos probetragen.

Pavel Hörsysteme

Bei sensiblen Themen wie schlechtem Hören ist es wichtig, einen Ansprachpartner zu haben, bei dem man sich gut aufgehoben und verstanden fühlt. Für die individuelle Beratung nehmen wir uns darum immer ausreichend Zeit. Melanie Hammann, Hörakustikerin bei Pavel Hörgeräte

Alle Standorte von Pavel Hörgeräte auf einen Blick

Kiel: Am Germaniahafen 4 Kiel (Nähe Dreiecksplatz): Brunswiker Str. 53 Flensburg: Langberger Weg 4 / im Citti-Park Handewitt: Wiesharder Markt 5 Schleswig: Plessenstr. 30 Rendsburg: Wallstr. 40-44 Trappenkamp: Am Markt 18 Heiligenhafen: Markt 16

