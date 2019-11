Anzeige: Pavel Hörgeräte : Im Alltag und Beruf: Wie Hörgeräte Hörvermögen und Lebensqualität verbessern

Kleine Hilfsmittel, großer Effekt: Die neuste Hörgeräte-Technik bildet Gesprächspartner und Umgebungsgeräusche gleichwertig und -zeitig ab. Pavel Hörgeräte bietet kostenlose Hörtests und Beratung für jede Altersgruppe an.

Avatar_shz von shz.de

16. November 2019, 00:01 Uhr

Auch ein Kommissar braucht einmal Hilfe: Tatort-Schauspieler Miroslav Nemec trägt seit Kurzem ein Hörgerät. „Vielleicht bräuchte ich noch keine Hörgeräte, aber ich möchte sie“, sagt der gebürtige Kroate, der seit 1991 als Münchener Kriminalhauptkommissar Ivo Batic vor der Kamera steht. Wieso dann eines tragen? Seit einem Hörsturz vor mittlerweile über zehn Jahren leidet Nemec an Tinnitus im linken Ohr. Trotz Behandlungen bei verschiedenen Ärzten ist der Tinnitus bis heute geblieben und Nemec hat sich damit arrangiert. „Rein subjektiv würde ich sagen, ist da alles gut.“ Doch ein Besuch beim Hörakustiker zeigte, dass bei ihm ebenfalls eine Hörminderung im Hochtonbereich vorliegt.

Die subjektive Wahrnehmung und das eigentliche Ausmaß von Hörproblemen geht meist deutlich auseinander. Das Ausprobieren von Hörgeräten kann da neue, ungeahnte Klangwelten eröffnen. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Die Wahl des Hörgerätes von Miroslav Nemec fällt auf das Signia Xperience und schon der erste Test zeigt eindeutige Unterschiede. Dabei wird der Spaziergang durch die Münchener Innenstadt für Nemec zum wahren Erlebnis und die dortige Atmosphäre wird deutlich plastischer, echter, spürbarer. Daniel Maier von Pavel Hörgeräte weiß, warum: „Die Signia Xperience Hörgeräte zeichnen sich dadurch aus, dass sie sowohl die Umgebung aber auch Gesprächspartner in nächster Nähe gleichzeitig klar wiedergeben.“ Bisherige Technik musste immer entscheiden, ob sie auf einen Gesprächspartner fokussiert und Umgebungsgeräusche abschirmt oder ob sie die Umgebung verstärkt.

Wer Signia Xperience trägt, kann beides haben: klares Sprachverstehen und einen natürlichen Klang der Umgebung. Daniel Maier, Pavel Hörgeräte

Im Gegensatz zur Lesebrille sollte ein Hörgerät nicht nur in bestimmten Situationen getragen werden, sondern ein ständiger Begleiter sein. Gerade in der ersten Zeit ist dies besonders entscheidend weiß Daniel Maier: „Das Gehirn muss sich erst wieder daran gewöhnen, dass es mehr Töne wahrnimmt. Deshalb ist es wichtig, das Hörgerät von Anfang an regelmäßig zu tragen.“

Mit Pavel das eigene Hörvermögen testen und verbessern

In der Regel führt der Weg zum Hörgerät als erstes zum zuständigen Facharzt, um sich untersuchen und eine Diagnose einholen zu lassen. Auch Pavel bietet einen ersten Diagnose-Service direkt im Haus an. So kann man direkt bei ersten Anzeichen von Hörbeeinträchtigungen schon Pavel aufsuchen. Hier kann das Fachpersonal erste Erkenntnisse ziehen und eine entsprechende Beratung vornehmen. Ein Termin kann ganz einfach beim jeweiligen Standort telefonisch oder über das unten stehende Formular vereinbart werden. Wird eine Verschreibung benötigt, ist natürlich wie gewohnt der zuständige Arzt der richtige Ansprechpartner und auch die beste Anlaufstelle. Einen weiteren Service, den Pavel anbietet, ist das kostenlose Probetragen. Denn ganz besonders wichtig ist, dass sich das Gerät nicht nur beim ersten Einsetzen gut anfühlt, sondern auch im Alltag den Anforderungen gerecht wird.

Adobe Stock

Pavel Hörgeräte bietet Natural Fitting für Hörgeräte an

Natural Fitting heißt die neuartige Methode zur individuellen Anpassung von Hörgeräten, die dafür sorgt, dass verschiedene Hörsysteme in Klang und Lautstärke möglichst realitätsnah auf den Träger und sein individuelles Hörvermögen abgestimmt sind. Dies ist mittels eines interaktiven Austausches möglich. Dabei wird direkt vor Ort durch die freundlichen Mitarbeiter von Pavel das Hörvermögen in verschiedenen Bereichen getestet: Wo kann man besonders gut hören und wo befinden sich gewisse Defizite. Gemessen wird dies in den Höhen und Tiefen, die Menschen wahrnehmen. Dieses innovative Verfahren bietet Pavel übrigens auch für Hörgeräte an, die schon eine Weile getragen werden.

Weiterlesen: Natural Fitting - Das steckt hinter der neuesten Hörgeräte-Technologie

Jetzt gratis zum Hörtest bei Pavel anmelden

Wer das Angebot von Pavel Hörgeräte in Anspruch nehmen und einen kostenlosen Hörtest machen möchte, kann jetzt ganz einfach einen Termin vereinbaren. Dabei kann zwischen acht Standorten in ganz Schleswig-Holstein gewählt werden, um Anfahrtswege kurz zu halten. Wer das Angebot wahrnehmen möchte, kann dafür einfach das unten stehende Formular ausfüllen (s. Ende des Artikels.)

Direkt vor Ort kann man sich auf Wunsch außerdem bei den Fachkräften von Pavel über die neuesten Hörgeräte-Technologien informieren. Denn mittlerweile gibt es viele kleine Helfer, die es ermöglichen, ein Hörgerät ganz individuell auf den Träger einzustellen. Pavel bietet an dieser Stelle einen besonderen Service: Wer möchte, kann sogar ein Hörgerät kostenlos probetragen.

Alle Standorte von Pavel Hörgeräte auf einen Blick

Kiel: Am Germaniahafen 4 Kiel (Nähe Dreiecksplatz): Brunswiker Str. 53 Flensburg: Langberger Weg 4 / im Citti-Park Handewitt: Wiesharder Markt 5 Schleswig: Plessenstr. 30 Rendsburg: Wallstr. 40-44 Trappenkamp: Am Markt 18 Heiligenhafen: Markt 16

Hier geht's zur Terminvereinbarung: