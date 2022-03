Niedersachsen : Patientenmörder als Zeuge im Prozess gegen Ex-Vorgesetzte

Der Ex-Krankenpfleger Niels Högel sagt rund zweieinhalb Jahre nach seiner Verurteilung wegen 85-fachen Mordes am Dienstag (9.00 Uhr) in einem Prozess gegen frühere Vorgesetzte als Zeuge aus. Den sieben Angeklagten wird in unterschiedlichem Umfang Beihilfe zum Totschlag beziehungsweise versuchten Totschlag jeweils durch Unterlassen vorgeworfen - in den Kliniken Oldenburg und Delmenhorst.

Das Oldenburger Landgericht will klären, ob sie möglicherweise eine Mitschuld tragen, weil sie Hinweise auf die Verbrechen zwar wahrnahmen, aber nicht adäquat weitergaben. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft hätten sie Mordtaten Högels mit an „Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit“ verhindern können. Für den Prozess sind insgesamt 42 Verhandlungstage a...

