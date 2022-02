Politik : Pandemie: In Geschäften im Norden bald nur Maskenpflicht

In Schleswig-Holsteins Geschäften soll in der Corona-Pandemie künftig nur noch Maskenpflicht gelten. Ab 9. Februar ist dann kein Nachweis des Impf- und Genesenenstatus mehr notwendig, wie aus Ankündigungen von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Mittwoch hervorging.

