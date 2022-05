Gesundheit : Nur 1361 Influenza-Fälle in NRW während Grippe-Saison

Masketragen in Bus und Bahnen, Homeoffice für viele Beschäftigte und kaum große Veranstaltungen. Die umfangreichen Schutzmaßnahmen gegen Corona haben es auch den Grippeviren schwerer gemacht. Die Infektionen gehen allerdings nicht wie sonst auf nahe Null zurück.

Die Grippe-Welle ist in Nordrhein-Westfalen erneut weitgehend ausgeblieben. In der gesamten Grippe-Saison 2021/22 sind dem Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen insgesamt 1361 Influenza-Fälle gemeldet worden, wie eine Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. In der Grippe-Saison 2020/21 waren landesweit sogar nur 98 Fällen bekanntgeworden....

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.