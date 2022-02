Politik : NRW-Innenminister Reul will nach Landtagswahl weitermachen

NRW-Innenminister Herbert Reul will laut einem Bericht der „Bild“-Zeitung sein Amt nach der Landtagswahl im Mai gern weiterführen. „Natürlich entscheidet am 15. Mai erst einmal der Wähler. Dann müssen wir mal sehen, was am Ende dabei rauskommt. Aber ich würde grundsätzlich gerne weitermachen“, sagte der 69-jährige CDU-Politiker der Zeitung. Entscheidend sei für ihn die Zustimmung seiner Frau gewesen. „Und da bin ich bei ihr auf Verständnis gestoßen.“

Reul gilt als volksnah und beliebt, allerdings hätte die in Nordrhein-Westfalen regierende schwarz-gelbe Koalition nach einer Umfrage von Anfang Februar in einem knappen Rennen derzeit keine parlamentarische Mehrheit. Der CDU-Minister ist seit Ende Juni 2017 im Amt....

