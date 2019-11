Anzeige: Möbel Jessen : Mit vegetarischem Menü gewonnen: Juliana Partik ist das Kochtalent des Nordens 2019

Zutaten (4-6 Personen):

400g mehligkochende Kartoffeln,

200g vorgegarte Maronen,

1 EL Kastanienhonig,

300ml Sahne,

2 Eigelb, 150g Mehl,

Salz, Pfeffer, Muskat,

1 Stange Lauch,

125g Butter,

2TL Mehl, 125g Gemüsebrühe

Kartoffelpresse

Zubereitung:

1 Kartoffeln schälen, schneiden und weich kochen.

2 Die Maronen hacken und mit Honig und der Hälfte der Sahne (150ml) in einem kleinen Topf geben und in 6-8 Minuten leise einkochen lassen. Maronenmischung mit einem Mixer fein pürieren.

3 Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden.

4 Die weich gekochten Kartoffeln durch eine Presse drücken. Maronenpüree, Eigelb und Mehl hinzufügen und alles zu einem glatten Teig kneten. Diesen mit Salz und Pfeffer würzen. Gnocchiteig zuerst in 2cm dicke Würstchen rollen, diesen dann in kurze Stücke teilen.

5 Lauch gründlich waschen, in Ringe schneiden und in 50g zerlassener Butter in einem breiten Topf 2-3 Minuten anschwitzen, dann leicht mit etwas Mehl bestäuben und kurz mit anschwitzen. Das Ganze mit Brühe ablöschen, restliche Sahne hinzufügen und bei reduzierter Hitze etwa 8 Minuten garen, gelegentlich umrühren. Gemüse kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen.

6 Gnocchi in leicht köchelndem Salzwasser 5 Minuten garen. Mit einer Schaumkelle herausheben, abtropfen lassen und in 75g zerlassener Butter zusammen mit den Pilzen in einer großen beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze 5-6 Minuten braten. Gelegentlich vorsichtig mit einem Pfannenwender durchmischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

7 Rahmlauch auf Tellern anrichten, gebratene Gnocchi und Pilze mitsamt der Butter darauf verteilen.