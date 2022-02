Gesetz der Straße : Mit Handy am Steuer: Handyspange als Ausrede

Beim Fahren ohne Freisprechanlage mit dem Handy zu telefonieren ist gefährlich und verboten. Punkte und Bußgeld folgen daher regelmäßig. Auch Schutzbehauptungen helfen da meist nicht weiter.

Wer am Steuer Elektronikgeräte wie etwa ein Mobiltelefon in die Hand nimmt, muss mit Bußgeld und Punkten rechnen. Eine erfundene Handyspange als Ausrede hilft nicht weiter. Das zeigt ein Urteil (Az.: 976 OWi 661 Js-OWi 51914/20) des Amtsgericht Frankfurt am Main, auf das die Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins (DAV) hinweist. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.