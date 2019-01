Angrillen bei Minusgraden : Mit diesen vier Tipps macht Grillen auch im Winter Spaß

Man sieht es häufiger: Auch bei Schnee und Minusgraden wird der Grill angeheizt. Welche Hinweise und Tricks man beachten sollte, damit das Fleisch und vegetarische Beilagen auch bei geringen Außentemperaturen gelingen.

von Levin Lange

13. Januar 2019, 05:59 Uhr

Wintergrillen entwickelt sich zu einem Trend, der dafür sorgt, dass bereits bei Schnee und Minusgraden die Grillsaison eröffnet wird. Dafür braucht es nicht mehr als einen normalen Holzkohlegrill mit einem gut isolierten Deckel, zum Beispiel einen Kugelgrill.

Fleisch rechtzeitig auftauen

Bei kühlen Außentemperaturen muss für das Grillen deutlich mehr Zeit eingeplant werden. Fleisch und Fisch garen jedoch schneller und gleichmäßiger, wenn sie vorher auf Raumtemperatur erwärmt werden - daher empfiehlt sich, die einzelnen Stücke bereits rechtszeitig aufzutauen oder aus der Kühlung zu nehmen. Bei großen Stücken ist die Wartezeit insgesamt recht lang. Kleine Steaks, Filets, Würstchen oder Meeresfrüchte sind daher für das Wintergrillen besser geeignet.

Vegetarische Speisen und Beilagen

Auch die gewünschten Beilagen lassen sich in der Regel ganz einfach auf dem Rost zubereiten. Im Winter bieten sich dafür saisonale Gemüse wie Rotkohl, Wirsing, Lauch, Kürbis, Schwarzwurzel und Maronen an. Zu gegrilltem Rosenkohl schmeckt übrigens eine würzige Barbecue-Soße. Kartoffelgratin, Folienkartoffeln und warmer Schafskäse kommen in den Wintermonaten besser an als kalter Kartoffel- oder Nudelsalat. In einer Feuerschale kann passend dazu Stockbrot geröstet werden: Einfach den rohen Teig auf einen Holzstock stecken und ins offene Feuer halten. Das sorgt auch für eine kuschelige Wärme am Grillplatz.



Vorbereitung ist die halbe Miete

Natürlich darf das Grillgut auf dem Weg zum Esstisch nicht kalt werden. Fleisch, Fisch und Gemüse daher am Besten direkt vom Grillrost auf den vorgewärmten Teller legen. Und statt einem kühlen Bier passt zum winterlichen Grillevent ein Glühwein oder ein alkoholfreier Früchtepunsch.

Nachspeisen vom Rost

Darf es zum Abschluss des Grillabends etwas Süßes sein? Ein gefüllter Bratapfel, ein süßer Flammkuchen mit Birnen und Zimt oder eine gegrillte Banane runden den Grillabend köstlich ab. Die Banane wird beispielsweise auf den Rost gelegt, bis sie von beiden Seiten schwarz ist. Mit einem scharfen Messer aufschneiden, das heiße Fruchtfleisch aus der Schale lösen und mit etwas Honig, Schokoladensoße oder einem Schuss Eierlikör servieren.

(Mit Material des Bundeszentrums für Ernährung)