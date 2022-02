Fahrradcheck : Mit Blockieren und Abheben die Bremsen testen

Gut funktionierende Bremsen sind am Fahrrad lebenswichtig. Ein kleiner Test hilft, festzustellen, ob sie noch in Ordnung und sauber eingestellt sind.

Wer seine Handbremsen am Fahrrad prüfen will, kann einen kleinen Test machen, so die „ACE Lenkrad” (1/2022). Wenn der linke Bremshebel im Stand angezogen und dann das Fahrrad angeschoben wird, muss das Hinterrad abheben. Beim rechten Bremshebel muss bei der gleichen Prozedur das Hinterrad blockieren, so die Clubzeitschrift des Auto Clubs Europa (ACE). ...

