Wirkung geht verloren : Medikamente bei Hitze niemals im Auto liegen lassen

Arzneimittel können unter Hitzeinwirkung ihre Wirkung verlieren. Sie sollten deshalb nie längere Zeit im Auto gelagert werden. Für manche Medikamente ist eine Kühltasche optimal.

von dpa

18. Juli 2018, 12:33 Uhr

Manche Arzneimittel verlieren durch Hitze ihre Wirkung. Tabletten darf man daher im Sommer nicht im Auto liegen lassen.

Selbst im Schatten heizt sich das Auto bei hohen Außentemperaturen stark auf, warnt Gabriele Regina Overwiening, Präsidentin der Apothekerkammer Westfalen-Lippe in der Zeitschrift «Neue Apotheken Illustrierte» (Ausgabe 15. Juli 2018). Auf längeren Fahrten verstauen Patienten Medikamente am besten unter einem Vordersitz oder im Kofferraum.

Manche Arzneien - zum Beispiel Insulin oder Biologicals - müssen generell gekühlt gelagert werden. Auf Transportwegen sind sie in einer Kühltasche gut aufgehoben. Dafür wickeln Patienten den Kühlakku aber am besten in ein sauberes Küchentuch. Die Medikamente dürfen nämlich auch nicht einfrieren.