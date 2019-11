Anzeige: Kochtalent des Nordens : Live-Kochwettbewerb, Genussmeile und Weihnachts-Ausstellung: Möbel Jessen lädt ein

Wer wird Kochtalent des Nordens? Sonnabend fällt die Entscheidung beim großen Live-Event. Der Gastgeber Möbel Jessen bietet ein Rahmenprogramm mit Probierständen von regionalen Partnern und namhaften Herstellern.

von Julia Gohde

21. November 2019, 00:01 Uhr

Breklum | Jetzt wird's heiß in der Kochschule von Möbel Jessen: Am kommenden Samstag, den 23. November, zeigt sich, wer das „Kochtalent des Nordens“ wird. Mit einer roten Schürze und viel Motivation stehen dann zwei Kandidaten mit ihren Rezepten im Finale des Kochwettbewerbs, die beweisen, dass es nicht immer Fleisch sein muss, um die Gaumen der Schleswig-Holsteiner zu überzeugen: Die Vegetarierin Juliana Partik, die bei den Castings mit ihren Maronen-Gnocci punkten konnte, und der 34-jährige Björn Seifert aus Wesseln. Auch er löste mit seinem Zanderfilet das Ticket für das große Live-Finale. Alle Interessierten können das Kochduell direkt vor Ort verfolgen oder sich beim großen Rahmenprogramm im Möbelhaus über kulinarische Angebote aus der Region oder bei namhaften Herstellern informieren. Der Eintritt ist frei.

Die Besucher erleben an diesem Tag, was norddeutscher Genuss in all seinen Facetten bedeutet: Bei der Verarbeitung regionaler Zutaten, beim Kochen mit moderner Technik und schließlich dem Genuss des Gerichts. Wir freuen uns auf das Event und auf die Besucher! Arne Brodersen, Geschäftsführer Möbel Jessen

Kulinarisches Rahmenprogramm: Zahlreiche Aussteller aus der Region

Ab 9 Uhr öffnet Möbel Jessen die Türen. Die Besucher haben es von hier aus nicht weit zur Weihnachtsausstellung im Erdgeschoss, wo Dekoratives für die Adventszeit in Szene gesetzt ist. Auch die Aussteller des Koch-Events stehen um diese Uhrzeit schon bereit, an deren Ständen sich die Besucher informieren oder die eine oder andere nordfriesische Spezialität probieren können. Diese regionalen Betriebe rund um die Themen Genuss und Küche sind am 23. November dabei:

Schleiferei Schulz

Kaffeerösterei Nordfriesland

Söth’s Biokiste

Südtondern-Brauerei aus Niebüll

Getränke Tadsen

Auch überregionale Küchen- und Geräte-Hersteller sowie Partner präsentieren sich in Breklum

Siemens (mit Live-Kochshow)

Bora (mit Live-Kochshow)

Gourmet Berner (Probierstand)

Tupperware

Vorwerk Thermomix

Krankenkasse AOK

sh:z das medienhaus

Fisch oder vegetarisch? Der Gewinner wird nachmittags bekannt gegeben

Gekocht wird dann ab 12 Uhr: Juliana Partik und Björn Seifert haben 120 Minuten Zeit, um Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise zuzubereiten. Moderator Thore Ziebell schaut den Kandidaten dabei über die Schulter und fängt O-Töne ein, worauf die Hobby-Köche bei der Zubereitung achten. Danach ist die Jury um André Schirmag (Inhaber und Küchenchef von Paulsen's Landhotel und Restaurant), Sünje Thiesen, Beate Wohnsen (beide Kochkursleiterinnen) und Christiane Boysen (Leiterin der Kochschule von Möbel Jessen) gefragt, ihr Urteil abzugeben. Wer trägt den Sieg nach Hause?

Wer sich schon vorab ein Bild der beiden Kandidaten und ihrer Gerichte machten möchte, kann dies mit den beiden Videos tun:

Zanderfilet „Birne-Bohnen-Speck“ auf Kartoffelpastinakenpüree Zutaten: 8-10 Kartoffeln

2-4 Pastinaken

Salz/Pfeffer, Zucker

300-400g Schneidbohnen

8 Minibirnen

Zitronensaft

Olivenöl

8 Scheiben Bacon

120g Butter

4 Zanderfilets mit Haut

Mehl

Butterschmalz

250g Sahne Zubereitung: Kartoffeln schälen, waschen und in ko­chendem Salzwasser garen. Schneide­bohnen waschen, putzen und schräg in dünne Streifen schneiden. In kochen­dem Salzwasser blanchie­ren, abgießen und kalt abschrecken. 1 l Wasser mit 1 EL Zucker aufko­chen. Birnen schälen und mit Zitronen­saft beträufeln. Anschließend im Zucker­wasser blanchieren und herausnehmen.



Öl in einer Pfanne erhitzen. Bacon darin knusprig braten und auf Küchenpapier abtropfen lassen. 2 EL Butter im verblie­benen Speckfett erhitzen. Bohnen und Birnen darin kurz erhitzen, anschließend warm halten.



Fischfilets abspülen, trocken tupfen, mit Salz und Pfeffer würzen. Filets in Mehl wenden. Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen. Fisch darin zu­erst auf der Hautseite bei mittlerer Hit­ze knusprig braten - wen­den und weiterbraten.



Dann 150 g Sahne und 80 g Butter erhitzen. Kartoffeln abgießen, kurz aus­dämpfen lassen und grob zerstampfen. Heiße Buttersahne mit dem Schneebe­sen des Rührgerätes unterrühren. Mit Salz würzen. 100 g Sahne steif schlagen und unter das Püree heben. Mit Fisch, Birnen, Bohnen und Speck anrichten.

Maronen-Gnocchi mit Pilzen auf Lauchrahm Zutaten (4-6 Personen): 400g mehligkochende Kartoffeln,

200g vorgegarte Maronen,

1 EL Kastanienhonig,

300ml Sahne,

2 Eigelb, 150g Mehl,

Salz, Pfeffer, Muskat,

1 Stange Lauch,

125g Butter,

2TL Mehl, 125g Gemüsebrühe

Kartoffelpresse Zubereitung: 1 Kartoffeln schälen, schneiden und weich kochen. 2 Die Maronen hacken und mit Honig und der Hälfte der Sahne (150ml) in einem kleinen Topf geben und in 6-8 Minuten leise einkochen lassen. Maronenmischung mit einem Mixer fein pürieren. 3 Pilze putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. 4 Die weich gekochten Kartoffeln durch eine Presse drücken. Maronenpüree, Eigelb und Mehl hinzufügen und alles zu einem glatten Teig kneten. Diesen mit Salz und Pfeffer würzen. Gnocchiteig zuerst in 2cm dicke Würstchen rollen, diesen dann in kurze Stücke teilen. 5 Lauch gründlich waschen, in Ringe schneiden und in 50g zerlassener Butter in einem breiten Topf 2-3 Minuten anschwitzen, dann leicht mit etwas Mehl bestäuben und kurz mit anschwitzen. Das Ganze mit Brühe ablöschen, restliche Sahne hinzufügen und bei reduzierter Hitze etwa 8 Minuten garen, gelegentlich umrühren. Gemüse kräftig mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 6 Gnocchi in leicht köchelndem Salzwasser 5 Minuten garen. Mit einer Schaumkelle herausheben, abtropfen lassen und in 75g zerlassener Butter zusammen mit den Pilzen in einer großen beschichteten Pfanne bei mittlerer Hitze 5-6 Minuten braten. Gelegentlich vorsichtig mit einem Pfannenwender durchmischen und mit Salz und Pfeffer würzen. 7 Rahmlauch auf Tellern anrichten, gebratene Gnocchi und Pilze mitsamt der Butter darauf verteilen.

Siegerehrungen am Nachmittag

Um 15:30 Uhr verkündet schließlich Moderator Thore Ziebell gemeinsam mit der Geschäftsführung von Möbel Jessen, wer mit seinem Liebingsrezept den Wettbewerb gewonnen hat. Das frisch gekürte Kochtalent des Nordens 2019 darf sich nicht nur über den Titel, sondern auch über einen Einkaufsgutschein von Möbel Jessen im Wert von 3.000 Euro freuen. Der oder die Zweitplatzierte erhält einen Warengutschein über 1.000 Euro und die weiteren sechs Halbfinalisten, für die es nicht ganz gereicht hat, dürfen sich über Gutscheine im Wert von jeweils 100 Euro freuen.

Finale vom Kochtalent des Nordens 2019: Das ist das Programm

11:30 Uhr Begrüßung und Eröffnung des Live-Finales „Kochtalent des Nordens“ 12 bis 14 Uhr Kochduell: Kandidaten bereiten ihre Gerichte inklusive Vorspeise, Hauptgericht und Nachspeise vor. Dafür haben sie 120 Minuten Zeit. Der Moderator Thore Ziebell ist ebenfalls dabei und fängt kleine Interviews ein. 14:30 Uhr Die Jury bewertet die Gerichte 15:30 Uhr Verkündung des Gewinners und feierliche Übergabe der Gewinne Adresse Möbel Jessen GmbH & Co. KG

An der B 5 (Husumer Straße 28 b)

25821 Breklum Parken Ist kostenlos direkt bei Möbel Jessen möglich. Der Eintritt ist kostenlos. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich diesen Tag im Nachgang in Form eines Videos auf shz.de anzusehen.