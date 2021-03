Aldi, Lidl und Co : Langsam kommen mehr Corona-Selbsttests in die Läden

Als vor einigen Tagen die Corona-Selbsttests in den Handel kamen, waren sie schnell vergriffen. Nun füllen sich bundesweit die Regale wieder.

Düsseldorf | Langsam aber sicher kommen in Deutschland mehr Corona-Selbsttests in die Läden. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur. Aldi Nord und Aldi Süd kündigten an, ab Montag (22. März) wieder Test-Kits in den Filialen zu verkaufen. Gleich drei verschiedene Produkte seien in der kommenden Woche im Angebot - solange der Vorrat reicht. Bei Deuts...

