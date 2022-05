Cloppenburg : Landkreis: Viele Verstöße gegen Alkoholverkaufsverbot

Der Landkreis Cloppenburg hat bei jüngsten Alkoholtestkäufen zahlreiche Verstöße gegen den Jugendschutz festgestellt. Überprüft wurden 26 Verkaufsstellen im Kreisgebiet. Bei 76,9 Prozent der Testkäufe sei hochprozentiger Alkohol an Minderjährige verkauft worden, teilte der Landkreis am Montag mit. Dies sei der zweitschlechteste Wert seit 2013 gewesen; damals wurde bei 78,26 Prozent der Testkäufe Alkohol unerlaubterweise an Minderjährige abgegeben.

In 90 Prozent der Fälle sei nicht einmal nach dem Ausweis gefragt worden. Das sei die einzige Möglichkeit für die Verkäufer, das Alter der Kunden zu erfahren. „Lieber einmal zu viel nach dem Ausweis gefragt, als einmal zu wenig“, sagte Kreisjugendpflegerin Alexandra Pille. Den Verkäuferinnen und Verkäufern drohe ein Bußgeld von 300 Euro. Seit mehr als ...

