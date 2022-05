Gesundheitsversorgung : „Landarztquote reicht nicht“: Medizinermangel droht im Land

Es sind mehr Anstrengungen notwendig, damit die Gesundheitsversorgung in Niedersachsen aufrechterhalten werden kann, meint Ärztekammerchefin Martina Wenker. Können Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland helfen?

Niedersachsens Ärztekammerpräsidentin Martina Wenker warnt vor einem Medizinermangel zwischen Harz und Nordsee. „Jedes Jahr gehen in Niedersachsen 1000 Ärztinnen und Ärzte in den Ruhestand, es kommen aber nur 500 Absolventen von den drei medizinischen Fakultäten nach“, sagte die Lungenfachärztin der Deutschen Presse-Agentur in Hannover. Die klaffende L...

