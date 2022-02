Politik : Kostenlose FFP2-Masken für Bedürftige

Von Freitag an werden in Mecklenburg-Vorpommern kostenlos FFP2-Masken an Menschen mit geringem Einkommen verteilt. Empfangsberechtigt sind Bezieher von Wohngeld, ALG II oder Bafög - bei Vorlage der entsprechenden Bescheide werden jeweils zwei bis drei Masken ausgehändigt. Noch am Dienstag werde mit der Auslieferung an die Kommunen begonnen, teilte Vize-Regierungschefin Simone Oldenburg (Linke) nach der Kabinettssitzung in Schwerin mit. Das Land stellt dazu 340.000 Masken aus seiner Reserve bereit.

Die Regierung reagiert damit auf die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken. Seit dem Wegfall der 2G-Regelung, nach der bis in der Vorwoche nur Geimpfte und Genesene Geschäfte mit Waren außerhalb des täglichen Bedarfs betreten durften, ist diese Maskenart dort vorgeschrieben. Da FFP2-Masken teurer als OP-Masken sind, die etwa im Lebensmittelhandel ausreich...

