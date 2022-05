Immer mehr Fälle : Kommt jetzt die Pockenimpfung zurück? Affenpocken auf dem Vormarsch

Die Affenpocken verbreiten sich mittlerweile in Europa - auch in Deutschland. Die WHO hatte vor knapp 55 Jahren eine Impfkampagne gegen Pocken ins Leben gerufen, Milliarden Dosen wurden verimpft. Erleben wir bald ein Déjà-vu?

Bis heute zeugt die Narbe am Oberarm vieler Erwachsener davon: 1967 startete die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine weltweite Impfkampagne gegen Pocken, im Zuge derer Milliarden geimpft wurden. Es war der Anfang vom Ende der Krankheit. Sie hatte zuvor jahrtausendelang gewütet. Selbst bei ägyptischen Mumien fanden sich pockenähnliche Hautausschläge....

