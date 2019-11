Anzeige mit Video: Möbel Jessen : „Kochtalent des Nordens 2019“: Jetzt für Favoriten mitabstimmen und gewinnen

Zutaten:

Risotto alla Milanese

30 g Rindermark aus einer Beinscheibe (Rindermark ist zwar nicht unbedingt erforderlich, es gibt dem Risotto jedoch eine wunderbar sämige Konsistenz)

1 Schalotte

1 Knoblauchzehe

80 g Butter

300 g Risottoreis (Carnaroli)

1 Glas Weißwein (100 ml)

800 ml heiße Rinderbrühe (selbst gemacht)

1 g Safranfäden

Salz, Pfeffer

40 g frisch geriebener Parmesan

Kalbsfilet

800 g Kalbsfilet ohne Haut und Sehnen

Butterschmalz

1 Bund Petersilie

1 Bund Schnittlauch

Pfifferlings-Aprikosen-Ragout

300 g Pfifferlinge

75 g Dörr-Aprikosen

2 Schalotten

75 g Butter

75 ml Madeira

100 ml Kalbsfond (selbst gemacht)



Zubereitung:

Risotto

1) Das Rindermark aus dem Knochen drücken, 10 Minuten wässern, trocken tupfen und fein hacken. Die Schalotte schälen und fein würfeln. Knoblauch abziehen und in feine Scheiben schneiden.

2) In einem Topf das Rindermark mit der Hälfte der Butter erhitzen und auslassen. Schalotte und Knoblauch zufügen und hell andünsten. Den Reis zugeben und unter Rühren mit dem Holzlöffel in 3 Minuten glasig werden lassen.

3) Mit Weißwein ablöschen. Sobald der Wein verdampft ist, die heiße Rinderbrühe angießen und den Risotto insgesamt 18 Minuten kochen. Dabei immer wieder umrühren, damit nichts ansetzt. Nach 12 Minuten Garzeit die Safranfäden unterrühren.

4) Der Risotto sollte zum Ende der Kochzeit eine cremig flüssige, nicht zu feste Konsistenz haben. Falls er zu trocken wird, noch etwas Brühe zufügen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die restliche Butter in Flöckchen einarbeiten. Parmesan untermischen und den Risotto zugedeckt 5 Minuten neben dem Herd ruhen lassen.

Kalbsfilet

Ofen auf 160 °C vorheizen. Kalbsfilet rundum mit Salz und Pfeffer würzen und in heißem Butterschmalz in einer Pfanne anbraten. Fleisch aus der Pfanne nehmen und im heißen Ofen in ca. 20 Minuten rosa garen.

Schnittlauch in feine Röllchen schneiden, Petersilie fein hacken, Kalbsfilet aus dem Ofen nehmen und in den Kräutern wenden. Filet in vier dicke Medaillons schneiden.