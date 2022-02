Politik : KMK-Präsidentin Prien spricht mit „WirWerdenLaut“-Vertretern

Die Präsidentin der Kultusministerkonferenz (KMK), Karin Prien (CDU), hat sich mit Vertretern der Schüler-Initiative „WirWerdenLaut“ ausgetauscht. Wie ein KMK-Sprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur sagte, habe es am Dienstag ein anderthalbstündiges Gespräch unter anderem mit Anjo Genow, einem der Initiatoren gegeben. Zu konkreten Inhalten wurde nichts bekannt. „Für das Gespräch war vereinbart, dass es in einem vertraulichen Rahmen stattfindet, um offen über Probleme auch anhand von persönlichen Erfahrungen sprechen zu können.“

Die Schülerinnen und Schüler hätten sic...

