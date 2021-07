Anzeige: Klinikum Nordfriesland : Neuer Oberarzt für die Orthopädie und Unfallchirurgie in der Klinik Niebüll

Dr. Björn Birkenhauer ist seit Dezember 2019 Leitender Oberarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie in der Klinik Niebüll.

24. Juli 2021, 00:01 Uhr

Husum | Traditionell liegt der Schwerpunkt der chirurgischen Abteilung der Klinik Niebüll auf den Fachgebieten Orthopädie und Unfallchirurgie. Unter der Leitung von Chefarzt Dr. Rainer Kirchner ist die Klinik als lokales Traumazentrum zertifiziert und für die ambulante und stationäre Behandlung von Arbeits-, Schul- und Wegeunfällen zugelassen sowie Mitglied im „Trauma-Netzwerk Schleswig-Holstein“.

Seit Dezember 2019 verstärkt Dr. Björn Birkenhauer als Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie das Ärzteteam der Abteilung als Leitender Oberarzt und ständiger Chefarztvertreter vor Ort. Dr. Birkenhauer wurde 1969 in Wuppertal geboren, bestand sein Abitur in Koblenz und leistete anschließend seinen Zivildienst in einem Krankenhaus. Aus dieser Tätigkeit heraus entstand der Wunsch, Medizin zu studieren. Begonnen hat er sein Studium in Mainz. In Marburg schloss er es 1997 erfolgreich mit dem Staatsexamen ab und widmete sich fortan der „Orthopädie“. Die Leidenschaft zu dieser Fachrichtung entwickelte sich in seinem Praktischen Jahr in Kassel in den orthopädischen Kliniken bei Prof. Dr. Siebert.

Nach seinem Arzt im Praktikum (AiP) im DRK-Krankenhaus Neuwied, wechselte Dr. Birkenhauer in die chirurgische Abteilung der Mühlkreiskliniken in Rahden / Ostwestfalen. Es schloss sich eine vierjährige Tätigkeit im Diakonie Krankenhaus Bad Kreuznach unter dem bekannten Orthopäden Prof. Dr. Thabe an, die 2005 mit der Ablegung der Facharztprüfung zum Facharzt für Orthopädie endete.

Aufgrund der Weiterbildungsverordnung wechselte der Mediziner anschließend für zwei Jahre in die unfallchirurgische Abteilung des Marien-Krankenhaus Trier-Ehrang. Im Jahr 2007 wurde die Facharztprüfung für Orthopädie und Unfallchirurgie abgelegt und 2008 in Bad Kreuznach zudem die Zusatzbezeichnung „Orthopädische Rheumatologie“ erworben. Nach anschließender Facharzttätigkeit im Maria-Hilf-Krankenhaus in Daun in der Eifel folgte 2010-2014 der Wechsel als Leitender Oberarzt in das Stiftungsklinikum Mittelrhein Boppard bei Koblenz. Von 2014-2019 bekleidete Björn Birkenheuer die Stelle des „Leitenden Arztes für Endoprothetik“ in den Katholischen Kliniken Koblenz-Montabaur und erwarb hier die Bezeichnung „Spezielle Unfallchirurgie“.

Nun also der Wechsel als Leitender Oberarzt ins Klinikum Nordfriesland. Für den passionierten Dänemark-Urlauber und seine Familie ein langgehegter Herzenswunsch.

Dr. Björn Birkenhauer, Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Orthopädie mit den Zusatzbezeichnungen Orthopädische Rheumatologie, spezielle Unfallchirurgie und Notfallmedizin, freut sich sehr auf seine neue Tätigkeit und will in Zukunft folgende operative Schwerpunkte setzen:

Primär- und Revisions-Endoprothetik,

die orthopädische Fußchirurgie mit DAF- (Deutsche Assoziation für Fuß-und Sprunggelenk) und BDC-Zertifikat (Berufsverband Deutscher Chirurgen) sowie

die Rheuma-Orthopädie, eine rheumaorthopädische Spezialsprechstunde befindet sich in Vorbereitung.

Aufgrund der Tatsache, dass er selbst Träger einer Hüftprothese ist und die Rolle des Patienten aus eigener Erfahrung ebenso gut kennt wie die des Arztes, glaubt der Mediziner ein besonderes Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten aufbauen zu können.

Dr. Björn Birkenhauer ist verheiratet, hat drei Kinder und pflegt in seiner knappen Freizeit gern und oft das „Nordic-Walking“.

