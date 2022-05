Anzeige : Klinikum Nordfriesland: Höchste Präzision in der Knie-Endoprothetik

Avatar_shz von shz.de

29. Mai 2022, 00:01 Uhr

Wer schon einmal Knieschmerzen gehabt hat, weiß, wie sehr Bewegung dann zur Qual werden kann. Stellt sich während der Diagnostikphase heraus, dass der beste Behandlungsweg in der Implantation einer Knie-Prothese liegt, ist ein erfahrener, versierter, mit modernster Technik ausgestatteter Partner für die anstehende Operation von größter Bedeutung. Die Implantation einer Knie-Endoprothese ist Präzisionsarbeit und liegt im Klinikum Nordfriesland in den Händen von sehr erfahrenen Operateuren, die seit 2021 durch „digitale Kollegen“ im OP-Saal unterstützt werden.

Klinikum Nordfriesland

Das 2021 eingeführte hochmoderne OP-Robotik-System OMNIBotic erlaubt es, Lage und Spannung der das Knie stabilisierenden Bänder in die OP-Planung miteinzubeziehen, so dass nach der Operation das Gangerlebnis für den Patienten nochmalig optimiert werden kann. Das Robotik-System ermöglicht es zudem, die Passgenauigkeit des Implantates zu optimieren und den Eingriff in die Strukturen des Knies möglichst klein zu halten, was eine schnelle Genesung ermöglicht.

Klinikum Nordfriesland

Die Knie-Endoprothetik ist aber nur ein Leistungsaspekt der in den Kliniken Husum und Niebüll angebotenen orthopädisch-unfallchirurgischen Versorgung, die von der Hand- und Fußchirurgie über die Versorgung aller Probleme der verschiedenen Gelenke bis hin zur Wirbelsäulen-Chirurgie reicht. Eine stationäre Behandlung in den Kliniken wird durch umfangreiche Praxisangebote vor und nach der Behandlung ergänzt.