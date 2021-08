Anzeige : Klinikum Nordfriesland: Dem Schmerz Paroli bieten

Bei chronischen Schmerzen können Patienten die Sprechstunde „Schmerztherapie" in den Kliniken Husum und Niebüll wahrnehmen.

07. August 2021, 00:01 Uhr

Husum | Patienten mit chronischen Schmerzen sind in ihrem Alltag oft dauerhaft stark beeinträchtigt. Chronischer Schmerz bedeutet in diesem Kontext, dass die empfundenen, unangenehmen Sinneswahrnehmungen die eigentliche, akute Warnfunktion verloren haben und seit mindestens sechs Monaten bestehen. Der Schmerz hat sich somit „verselbstständigt“ und dient nicht mehr dazu, vor einer drohenden Schädigung des Körpers zu bewahren – er hat sich zu einer „eigenen“ Krankheit entwickelt. Chronischer Schmerz kann zum Beispiel nach Verletzungen, als Folge von Operationen oder auch im Rahmen von verschiedenen Erkrankungen wie zum Beispiel Krebsleiden oder degenerativen Veränderungen des Skelettsystems entstehen.

An diesem Punkt hat sich die spezielle Schmerztherapie als Behandlungsverfahren etabliert. Diese wird in aller Regel konservativ (also ohne Operationen) durchgeführt und beginnt mit einer sorgfältigen Analyse der bestehenden Schmerzsituation. Im Anschluss werden gemeinsam mit den Patienten mögliche Behandlungsoptionen erörtert und Behandlungsziele festgelegt. Im Rahmen der Behandlung lernen die Betroffenen unter anderem, die Ursache ihrer Schmerzen zu verstehen und finden mit dem Arzt einen Weg der Besserung und der Umgangsweise mit dem Schmerz.

Wird eine Schmerztherapie benötigt?

Viele Patienten werden erst in einem späteren Stadium ihrer Schmerzerkrankung zu einem Schmerztherapeuten überwiesen. Wann sollte ein Patient zu einen „Schmerzarzt“ kommen?

bei Schmerzen, die länger als sechs Monate andauern,

bei fachärztlicher und hausärztlicher Behandlung, die nicht zu einer „angemessenen“ Schmerzreduktion geführt hat,

bei zunehmender Schmerzeskalation, also einer Steigerung der Schmerzintensität unter bereits begonnener Behandlung,

bei Ausbreitung der Schmerzen, zum Beispiel auf weitere Körperregionen,

wenn die Schmerzen zunehmend das Leben des Patienten einschränken.

Klinikum Nordfriesland

Was bedeutet Schmerztherapie?

Zu einer speziellen Schmerztherapie gehört immer ein Schmerztherapeut. In der Klinik Husum wird die ambulante Schmerztherapie von Dr. Matthias Reitz angeboten. Er ist Facharzt für Neurochirurgie, leitender Oberarzt in der Abteilung Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulenchirurgie unter Leitung von Chefarzt Dr. Rainer Kirchner. Zudem ist er neben Dr. Dong-Hun Kim und Sabine Stier in der MVZ-Facharztpraxis Neurochirurgie, die in Husum, Niebüll und Tönning Sprechstunden anbietet, tätig.

Nach seiner Facharztprüfung zum Neurochirurgen 2015 im UKE Hamburg-Eppendorf erwarb Dr. Mattias Reitz dort durch eine umfassende Weiterbildung die Zusatzbezeichnung „spezielle Schmerztherapie“.

Im Unterschied zu Fachärzten, die sich nur auf ein bestimmtes Gebiet spezialisiert haben, betrachtet der Schmerzmediziner das „große Ganze“. Klingt einfach… In Wirklichkeit ist dies aber sehr aufwendig und schwierig, da der Schmerzmediziner nicht nur sein Fachgebiet beherrschen muss, sondern auch wesentliche Kenntnisse der Pharmakologie, Neurologie, Physiotherapie und Psychologie haben muss.

Welche Behandlungsmöglichkeiten gibt es in der Schmerztherapie?

In der Schmerztherapie gibt es verschiedene Maßnahmen, die zur Verbesserung der Lebensqualität, Funktion und Schmerzreduktion beitragen. Ein Schmerztherapeut hat dabei die Aufgabe der Indikation, Koordination und der Durchführung dieser Therapien. Dr. Reitz bietet in der Klinik Husum unter anderem folgende Leistungsschwerpunkte an:

Klinikum Nordfriesland

a) Konservative Schmerztherapie

Am Beginn der Behandlung steht das sorgfältige und ausführliche Assessment der Schmerzerkrankung hinsichtlich zum Beispiel der Lokalisation und Qualität der Schmerzen und eine ausführliche Analyse der Krankengeschichte.

Gemeinsam mit dem Patienten wird dann ein Behandlungskonzept erstellt – dies umfasst Verfahren zur Schmerzverarbeitung durch den Patienten selbst („Coping-Strategien“), Einleitung konservativer Maßnahmen (Krankengymnastik, psychologische Unterstützung und anderes) und spezifische medikamentöse Therapieverfahren.

b) Neurochirurgische Schmerztherapie

Radiologisch-gestützte minimal-invasive Infiltrationsbehandlungen an der Wirbelsäule. Sowohl Nervenwurzeln („PRT“) als auch die kleinen Wirbelgelenke (Facettengelenke) können dadurch behandelt werden.

Radiologisch-gestützte minimal-invasive Hitze-Verödungen von Gelenknerven an allen Abschnitten der Wirbelsäule (sogenannte „Thermodenervation“ bei Facettengelenk-Syndrom).

c) Neuromodulation

Wenn durch Medikamente und weitere konservative Behandlungen keine Besserung von zum Beispiel Nervenschmerzen nach Verletzungen oder Voroperationen eintritt, bietet u.U. die Neuromodulation mit sogenannten „Schmerzschrittmachern“ eine Behandlungsalternative: Dabei werden 1-2 feine Elektroden im Spinalkanal platziert, um die Wahrnehmung des chronischen Schmerzes so zu verändern, dass dieser deutlich weniger stark in Erscheinung tritt.

Für die Sprechstunde „Schmerztherapie“ können in den Kliniken Husum und Niebüll nach Überweisung durch den Haus- oder Facharzt Termine vereinbart werden.

MVZ-Facharztpraxis Neurochirurgie Klinik Husum Dr. Matthias Reitz – Dr. Dong-Hun Kim – Sabine Stier Tel: 04841 660-1591 MVZ-Facharztpraxis Neurochirurgie Sprechstunde Klinik Niebüll Dr. Matthias Reitz Tel: 04661 15-2211 www.klinikum-nf.de

