Niedersachsen : Kinderkrankengeld-Nachfrage bei AOK steigt um 41 Prozent

Berufstätige Eltern in Niedersachsen haben im vergangenen Jahr deutlich häufiger Kinderkrankengeld bezogen. „Der Anteil der AOK-Mitglieder, die diese Leistung in Anspruch nahmen, stieg 2021 im Vergleich zum Vorjahr um 41 Prozent“, sagte AOK-Vorstandschef Jürgen Peter. Für viele Eltern sei es eine Entlastung, sich abgesichert um die Betreuung ihres Kindes kümmern zu können.

Nach wie vor sind es vor allem die Mütter, die ihr krankes Kind pflegen. Ihr Anteil an allen AOK-versicherten erwerbstätigen Frauen lag 2021 bei 5,8 Prozent und ist damit mehr als doppelt so hoch wie der der Männer, hieß es weiter in einer Mitteilung. Auch ihr Anteil steigt kontinuierlich: Während 2012 nur 0,6 Prozent aller männlichen AOK-Mitglieder Ki...

