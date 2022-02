Politik : Kapazitätsgrenzen für PCR-Tests teilweise erreicht

Die Labore in Mecklenburg-Vorpommern kommen bei der Auswertung von Corona-PCR-Tests an ihre Grenzen. „Die Auslastung der Labore in MV ist unterschiedlich, aber einige haben die Kapazitätsgrenze erreicht”, erklärte Karsten Becker, Leiter der Medizinischen Mikrobiologie der Universitätsmedizin Greifswald (UMG). Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des Schweriner Gesundheitsministeriums.

Die Zahl der gemeldeten Corona-PCR-Tests im Nordosten sowie der Anteil der positiven Ergebnisse hatten in der dritten Kalenderwoche neue Höchststände seit Beginn der Pandemie erreicht. Demnach wurden fast 50.000 Tests gemeldet, wobei mehr als ein Viertel positiv ausfiel. Für die vergangene Woche lag der Bericht des Landesamtes für Gesundheit und Sozial...

