Wissenschaft : Jetzt fünf bestätigte Affenpocken-Infektionen in NRW

In Nordrhein-Westfalen gibt es zwei weitere bestätigte Fälle von Affenpocken - und zwar in Düsseldorf. Wie das Presseamt der Landeshauptstadt am Freitag berichtete, handelt es sich um zwei Personen, die sich vermutlich im europäischen Ausland angesteckt haben.

In der Nacht zum Himmelfahrtstag hätten...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.